Kleine Zeitung +

Hartberg Konzert brachte 9300 Euro für oststeirische Mamas

Zum zehnten Mal veranstaltete Franz Peindl in der Stadtpfarrkirche Hartberg das zur Tradition gewordene Benefizkonzert "Lieder die Hoffnung bringen". Der Erlös ging an an den Verein "Von Mama zu Mama Oststeiermark".