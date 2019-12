Facebook

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz © Stadtfeuerwehr Oberwart

Am Donnerstagnachmittag musste die Stadtfeuerwehr Oberwart zum Löschen eines Wohnungsbrandes in der Steinamangererstraße ausrücken. Bereits bei der Anfahrt legte der Atemschutztrupp seine Ausrüstung an, sodass bei der Ankunft am Brandort sofort mit den Löschmaßnahmen im stark verrauchten Gebäude begonnen werden konnte.