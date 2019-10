In der Schulgasse in Oberwart kam am Mittwoch ein Auto nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Stadtfeuerwehr Oberwart war im Einsatz.

Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stillstand © Stadtfeuerwehr Oberwart

Am Mittwoch wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart zu einem Fahrzeugbrand in der Schulgasse in Oberwart alarmiert. Entgegen der Alarmierung handelte es sich am Einsatzort jedoch glücklicherweise um keinen Fahrzeugbrand.