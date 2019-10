Auf dem Dach der Stadtbibliothek am Augustinerplatz in Fürstenfeld saß Dienstagnachmittag eine Katze fest. Drei Feuerwehrleute waren prompt zur Stelle und halfen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Katze kam alleine nicht mehr vom Dach © FF Fürstenfeld

Normalerweise gehen unten bei der Tür die Leseratten ein und aus. Ob das der Grund war, warum sich eine Katze am Dienstagnachmittag auf das Dach der Fürstenfelder Stadtbücherei am Augustinerplatz verirrt hatte, wird wohl nicht in Erfahrung zu bringen sein.