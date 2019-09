In allen Gemeinden des Bezirks legte die ÖVP zu, SPÖ und FPÖ verloren hingegen überall. Mit Neudau gibt es im Bezirk nur mehr eine Gemeinde, in der die SPÖ mehr Stimmen als die ÖVP bekam. Die Grünen waren vor allem in den Städten stark.

Reinhold Lopatka freut sich über das Bezirks-Ergebnis © (c) Harald Hofer (Harald Hofer)

Die ÖVP jubelt nicht nur auf Bundesebene, auch im Bezirk war die Wahl mehr als erfolgreich. In allen Gemeinden legte man zu, SPÖ und FPÖ verloren hingegen überall. Die Grünen konnten in einigen Gemeinden deutlich zulegen, auch die Neos haben in manchen Gemeinden ein Plus eingefahren, auch wenn dieses deutlich geringer als bei Grünen und ÖVP ausfällt.