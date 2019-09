Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jede Stimme ist für die Kandidaten entscheidend © thomas pilch

Seit März 2003, als er als ÖVP-Abgeordneter in den Nationalrat einzog, hat der Greinbacher Reinhold Lopatka einen Platz im Parlament in Wien - zwischenzeitlich sogar als Staatssekretär. War Lopatka im Wahlkreis 6B (Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark) im Jahr 2017 noch ÖVP-Spitzenkandidat, so ist er heuer auf Platz drei zurückgerutscht.