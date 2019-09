Facebook

Der beschädigte Pkw © LPD Burgenland

Eine 47-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Kukmirn (Bezirk Güssing) Richtung Zahling unterwegs. In die Gegenrichtung fuhr ein 58-jähriger Lenker mit einem Kleinbus. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug der Frau auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der linken Heckseite gegen die linke Fahrzeugfront des entgegenkommenden Pkw.