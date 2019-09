Eine Mopedlenkerin kam Donnerstagfrüh im Bereich der Stadtwerke-Hartberghalle in Hartberg zu Sturz und verletzte sich schwer. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber C 16 ins LKH Oberwart gefolgen werden.

Mit dem Rettungshubschrauber C 16 wurde die 15-Jährige ins LKH Oberwart geflogen © Thomas Pilch

Großeinsatz für die Einsatzkräfte gab es Donnerstagfrüh in Hartberg. Am Parkplatz der Stadtwerke-Hartberghalle war eine 15-Jährige Mopedlenkerin mit ihrem Fahrzeug gestürzt und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber C 16 weggeflogen werden musste.