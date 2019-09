Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fürstenfeld Bürgermeister Franz Jost appeliert an alle Bewohner des Gemeindehauses, "sich am Riemen zu reißen" © Thomas Pilch

Das Gerücht über einen angeblichen Verkauf von Gemeindewohnungen kursiere laut Harald Peindl derzeit durch Fürstenfeld. Dienstagabend will der Grüne-Gemeinderat von VP-Bürgermeister Franz Jost in der Gemeinderatssitzung wissen, was Sache ist.