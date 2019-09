Facebook

Melanie Reicher mit Tochter Collien, Zirbenschaf Anton und einigen Produkten, die sie vermarktet © Susanne Rauschenbach

Die Nase weiß gar nicht, in welche Richtung sie ihre Fühler zuerst ausstrecken soll. Die eine Ecke lockt mit Lavendelduft, in der anderen macht sich der unverwechselbare Geruch der Zirbe breit. Dazwischen mischen sich die Duftnoten von verschiedensten Gewürzen und selbst das Kaffeearoma kitzelt immer wieder die Geruchsnerven. Daneben haben auch die Augen in der „Dreamfactory“ in Ottendorf allerhand zu tun. Von selbst gemachten und genähten Stücken für Babys und Kinder, Trachtenaccessoires, bis hin zu Schmuck oder Dekostücken für den Wohnraum ist das Angebot groß.