Vertreter der beteiligten Firmen, der Schulen sowie von den Gemeinden Pöllau und Pöllauberg mit Schülern der 2a-Klasse beim Spatenstich © Daniela Buchegger

Mitten in einer Großbaustelle starteten die Schüler der Naturpark Mittelschule in Pöllau in das heurige Schuljahr. Seit rund zwei Wochen laufen auf dem Schulareal im Zuge der Generalsanierung und des Zubaus der Mittelschule die Abbrucharbeiten. In den vergangenen Monaten hatte die dringend notwendige Sanierung immer wieder für Unmut innerhalb des Gemeinderates gesorgt.