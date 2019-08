Facebook

Ein Holzstamm rutschte vom Greifer des Krans und verletzte den Mann © Sujet: Harald Hofer

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Montagabend gegen 17.15 Uhr in einem Wald in der Gemeinde St. Johann in der Haide mit Holzarbeiten beschäftigt. Der Mann wollte Käferholz aufarbeiten.