Der Rettungshubschrauber ging Sonntagabend im Hartberger Freibad nieder © Thomas Pilch

Zu dramatischen Szenen kam es Sonntagabend im Freibad "Herz" in Hartberg. Ein Badegast war im Schwimmerbecken gegen 18.30 Uhr plötzlich untergegangen und regungslos am Grund des 1,80 Meter tiefen Beckens liegen geblieben. Dem durch laute Schreie anderer Badbesucher alarmierten Bademeister gelang es mit einem Helfer den 33-jährigen gebürtigen Afghanen aus dem Wasser zu ziehen. Ein junges Hartberger Pärchen übernahm den Mann und reanimierte ihn erfolgreich am Beckenrand.