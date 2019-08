Sopranistin Theresa Dax und Organist Lukas Hasler werden in der Stiftskirche konzertieren.

Initiator Elias Kraxner mit Organist Lukas Hasler © Romirer-Mayerhofer

Mit der bekannten Sopranistin Theresa Dax und dem international tätigen Organisten Lukas Hasler hat das Stift Vorau in diesem Jahr zwei aufstrebende junge Künstler für das Orgelkonzert am 24. August um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Vorau.