Pöllauer Gemeinderat stimmte gegen Beitritt zu oststeirischen Mikro-Öffis, weil die Gemeinde durch „mobil50plus“ versorgt sei. In Pöllauberg sollen die Systeme koexistieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pöllau setzt auf die ehrenamtliche Initiative statt auf das oststeirische Mikro-Öffi-System. © Jonas Pregartner

Der Pöllauer Gemeinderat stimmte in seiner Juni-Sitzung gegen die Teilnahme am oststeirischen Mikro-Öffi-System. Stattdessen will man „mobil50plus“ stärker unterstützen. „Allerdings wird man schauen, wie sich das Ganze entwickelt“, sagt Bürgermeister Johann Schirnhofer. Er kann sich vorstellen, dass der Gemeinderat, „wenn die Notwendigkeit besteht“, später doch noch einem Beitritt zu den Mikro-Öffis zustimmt. „mobil50plus“ sei für die Gemeinde jedenfalls günstiger und beinhalte auch noch eine soziale Komponente.