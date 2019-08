Kleine Zeitung +

Sommergespräch Sandro Werbanschitz: "Ich bin wie ich bin und helfe, weil ich es will"

Sandro Werbanschitz, Herz und Seele des Vereins „ASNAcreative“, über sein Anliegen, Kindern helfen zu wollen, was er an den Menschen hier schätzt und warum er sich in Nestelbach verliebt hat.