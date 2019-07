Die Gemeinde Pöllau nimmt nun endgültig die Generalsanierung der Neuen Mittelschule in Angriff. Donnerstagabend beschloss der Gemeinderat die Vergabe des Auftrags an einen Totalunternehmer. Rund 10,6 Millionen Euro wird das Projekt kosten.

Die Generalsanierung der Neuen Mittelschule Pöllau war bestimmendes Thema der letzten Gemeinderatssitzung © Daniela Buchegger

Die jüngste Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Pöllau Donnerstagabend stand ganz im Zeichen der Generalsanierung und des Zubaus der Neuen Mittelschule Pöllau. VP und SP beschlossen gegen die Stimmen der UBL und des fraktionslosen Gemeinderats Johann Berger, dass der Auftrag für die Arbeiten in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro an den Totalunternehmer WRS Energie- und Baumanagement GmbH mit Sitz in Linz vergeben wird.