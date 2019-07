Facebook

Die Wirtschaftskammer-Spitze und Firmenchef Gerhard Spindler (2. von links) präsentierten die neuen Daten © Harald Hofer

Das aktuelle Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer zeigt zwar beim Wirtschaftsklima in der Ost- und Südosteiermark einen Rückgang von 50,9 auf 29,1 Prozentpunkte, für die Kammervertreter ist das aber kein Grund zur Sorge. "Wir sind sozusagen von der Euphorie in den Optimismus übergegangen", kommentierte der südoststeirische Regionalstellenleiter Thomas Heuberger am Freitag bei der Präsentation in St. Johann bei Herberstein.