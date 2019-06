Kleine Zeitung +

74 Jahre nach Kriegsende Letzte Ehre für sieben russische Soldaten in Hartberg

Auf dem russischen Soldatenfriedhof in Hartberg-Safenau wurden am Donnerstag die Gebeine von sieben Soldaten der Roten Armee, die im Zweiten Weltkrieg am Hochwechsel gefallen waren, beigesetzt.