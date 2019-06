Tanzend, singend oder malend: Beim Internationalen Storytelling Festival am 16. und 21. Juni erzählen Künstler aus aller Welt Geschichten.

Bürgermeister Bernhard Spitzer (Mitte) mit Folke Tegetthoff (rechts) © JORJ KONSTANTINOV

Am 16. und am 21. Juni wird es wieder märchenhaft in Vorau. Das Internationale Storytelling Festival von Märchenerzähler Folke Tegetthoff lädt im Freilichtmuseum Groß und Klein zu einer fantastischen Reise ein. „Ich freue mich, dass wir mit vorauERZÄHLT Teil dieses hochkarätigen Kulturprogramms mit höchster internationaler Erzählkunst sein dürfen“, sagt Bürgermeister Bernhard Spitzer.