Keine Verletzten Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Lkw auf A2

Am Mittwoch krachte ein Pkw auf der A 2 Höhe Pinggau in einen Lkw. Ein weiteres Auto konnte nicht mehr rechtzeitig vor dem Unfall abbremsen und krachte in die Betonleitwand.