Das steirische Team mit WAC-Profi Michael Liendl © Matthias Janisch

Im H2O-Thermenhotel in Bad Waltersdorf kam schon ein bisschen Olympia-Flair auf, als die Mannschaften der "Schul Olympics"-Fußball Bundesmeisterschaften am Montag bei der Eröffnungsfeier mit Fahne und Tafel einzogen. Die besten Teams aus jedem Bundesland werden sich von heute bis Donnerstag den Bundesmeistertitel ausspielen, gestern fiel der feierliche Eröffnungspfiff dazu. Nachdem die Kapitäne jeder Mannschaft ihr Bundesland und ihre Schule vorstellten, gab Bundesliga-Profi Michael Liendl den Nachwuchssportlern noch ein paar wichtige Tipps. "Am wichtigsten ist der Schlaf und bei diesen Temperaturen vor allem das Trinken. Im Gegensatz zu mir seid ihr aber in der glücklichen Lage, noch jung und frisch zu sein", scherzte der Spieler des WAC.