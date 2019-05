Facebook

Die "Fabric Ilz" eröffnete am 4. Mai im ehemaligen "Baby'O" © Matthias Janisch

Aus ihr unbegreiflichen Gründen sei eine junge Discobesucherin am 25. Mai von den Securitys aus der „Fabric Ilz“ geworfen worden, berichtet diese auf Facebook. „Ich wollte wieder rein, weil ich habe ja nicht zwölf Euro umsonst gezahlt. Dann hat mich ein Security zurückgepackt und festgehalten“, erzählt die junge Frau am Telefon. Davon zeugen blaue Flecken an ihrem linken Oberarm. Angezeigt hat sie den Vorfall nicht, aber: „Mir haben schon mehrere Mädels geschrieben, denen es gleich gegangen ist.“