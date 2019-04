Facebook

Derzeit sind die Linden entlang der Ressavarstraße noch kahl, aber die Anrainer stört seit Jahren der viele Biomüll © Daniela Buchegger

Seit Jahren fühlen sich Anrainer an der Nordseite der Ressavarstraße in Hartberg von den hohen Linden entlang der Straße gestört. Ob im Frühling die Blüten und der Staub, danach Blütenblätter und Samen oder im Herbst das Laub – ganzjährig falle massiver Biomüll an, den die Anrainer entsorgen müssen, berichtet mit Nikolaus Labi ein Betroffener. „Jeder von uns will ja Bäume an der Ressavarstraße, aber nicht diese Linden, die so viel Müll erzeugen“, sagt er.

