Weil zu Spitzenzeiten Urlauber-Pkw den Ortskern der niederösterreichischen Tourismusgemeinde Mönichkirchen an der Grenze zum Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verstopfen, soll ein neuer Parkplatz kommen. Bürger befürchten dadurch mehr Verkehr.

Im Gemeinderat wurde die Umwidmung des Waldes in einen Parkplatzes beschlossen © Jonas Pregartner

In der niederösterreichischen Tourismusgemeinde Mönichkirchen an der Grenze zum Bezirk Hartberg-Fürstenfeld soll eine neue Parkfläche mit 246 Stellplätzen entstehen. Dafür müssen 1,2 Hektar Wald gerodet werden. Der Grund wurde von der Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee GmbH gekauft, die im Skigebiet mehrere Lifte betreibt. Sie will damit die bestehende Parkfläche bei der Talstation der Sonnenbahn erweitern, die Platz für rund 400 Pkw bietet.

