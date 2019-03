Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Grill, Christian Pfingstl, Josef Grill und Roland Koch in ihrer Uniform © Daniela Buchegger

Sorgfältig auf Kleiderbügel aufgehängt reiht sich in Nischen entlang der Wand Einsatzbekleidung an Einsatzbekleidung. Stiefel, Helm, alles da, jederzeit einsatzbereit. Nur wird es keine Möglichkeit mehr geben, all das bei einem Einsatz zu tragen, weil es die Betriebsfeuerwehr Borckenstein nicht mehr gibt. Mit einem schlichten E-Mail an den Landesfeuerwehrverband löste Kommandant Roland Koch diese Anfang März offiziell auf.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.