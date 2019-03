Wolfgang Hellinger, Wolfgang Feldhofer und Julian Grabmayer reisten in den Libanon und spielten dort für stationierte Truppen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Hellinger aus Vorau, Julian Grabmayer aus Pischelsdorf (vorne) und Wolfgang Feldhofer aus Unterlungitz (hinten) während ihres Konzertes im Libanon © KK

"Es gab da diesen einen ganz besonderen Moment für mich: Die Stimmung am Konzert kochte und dann fingen die Soldaten und Offiziere plötzlich an miteinander zu tanzen und mitzusingen. Das war überwältigend“, erzählt Wolfgang Hellinger aus Vorau von seinem Konzert im Libanon. Zusammen mit den Musikerkollegen Wolfgang Feldhofer aus Oberlungitz und Julian Grabmayer aus Reichendorf bei Pischelsdorf, der für Wolfgang Beckmann einsprang, war er im Februar im Libanon, um dort für stationierte Soldaten in „UNIFIL-Camps“ zu spielen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.