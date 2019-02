Facebook

70 Schülerinnen und Schüler zeigten ihre kreativen Fähigkeiten © Daniel Fenz

Seit 19 Jahren gibt es die „Performing Arts“ an der Neuen Mittelschule Rieger in Hartberg. Zuerst waren nur die Mädchen mit einer Modenschau aktiv. „Es hat sich in den Jahren entwickelt, denn auch die Burschen wollten dabei sein“, erklärte Direktorin Evelin Wutzl. Vorerst im kleinen Rahmen, wird das Projekt seit 2011 in der Hartberghalle aufgeführt. So auch am Donnerstagabend: 70 Schülerinnen und Schüler unterhielten die Gäste mit Tänzen, Sketchen und Musik.