Keine Verletzten Pkw krachte in Pöllauberg auf der L431 in einen Lkw

Aus noch unbekannten Gründen krachte ein Pkw am Mittwoch in Pöllauberg in einen mit Holz beladenen Lkw. Die Feuerwehr Pöllau rückte zum Einsatz aus.