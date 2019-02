Claudia Lederer aus Nörning (Ebersdorf) ist Anfang Jänner zum vierten Mal Mama geworden. Im Gespräch erzählt sie, warum sie immer in Hartberg entbunden hat, wie sehr sie die Großfamilie genießt und wie ihr Umfeld auf vier Kinder reagiert.

Claudia und Günther Lederer vom Biohof Lederer mit Laura (17), Lukas (15), Leo (7) und Baby Lorenz © Susanne Rauschenbach

Seit 20 Jahren gibt es das „neue“ LKH in Hartberg. Sie haben dort vier Kinder zur Welt gebracht, das letzte zu Beginn des heurigen Jubiläumsjahres. Was hat Sie dazu bewogen, immer in Hartberg zu entbinden?