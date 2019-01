Kleine Zeitung +

Um Blockade zu beenden Hartberger Opposition beantragt Budgetsitzung

Der "Zukunftspakt" will am Montag eine Gemeinderatssitzung beantragen, um ein Budgetprovisorium beschließen zu können. Damit übernehme man eigentlich die Aufgabe vom Bürgermeister Marcus Martschitsch (VP), so die Grünen.