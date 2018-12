Der Hartberger Gemeinderat konnte sich auf kein Budget 2019 einigen. Damit könnte das Gartenfestival nach Fürstenfeld wandern. Die Opposition übte indes heftige Kritik am Voranschlag und will das Festival verschieben.

Bezeichnend für die Sitzung: Der Zukunftspakt stimmt gegen das Budget © Kirin Kohlhauser

Die Stadtgemeinde Hartberg geht ohne Budget in das Jahr 2019. Der aus Grünen, SP, FP und drei klubfreien VP-Mandatare bestehende "Zukunftspakt" stimmte geschlossen am Montagabend gegen das von der VP vorgelegte, 25 Millionen Euro schwere Zahlenwerk. Der geplante Haushalt stieß dabei auf breite Ablehnung vonseiten der Opposition. Christoph Wallner von den Grünen fehlten etwa nachhaltige Sanierungsmaßnahmen im Budget, Kurt Massing (SP) prangerte indes die für ihn zu hohen Entnahmen aus den Stadtwerken an (900.000 Euro).

