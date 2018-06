Facebook

Die Nägel stehen aus den Wurzelstöcken heraus © KK

Wanderer fanden jüngst mehrfach entlang eines Wanderweges in Erdwegen bei Grafendorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) geköpfte Nägel, die ein Unbekannter in Wurzelstöcke geschlagen hatte. Die Aktion dürfte sich in erster Linie gegen Mountainbiker richten, stellt aber auch für Wanderer und Tiere eine Gefahr dar.

