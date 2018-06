Facebook

Paul Klingenstein sen. ist verstorben © Summerer

Der bekannte Hartberger Geschäftsmann Paul Klingenstein sen. ist am Wochenende im 80. Lebensjahr verstorben. Er war mit seiner Familie langjähriger Inhaber und Betreiber des gleichnamigen Modehauses in der Hartberger Wienerstraße (nunmehr Modehaus Roth).

Der passionierte Jäger war im Jahr 1976 Mitbegründer der "Hartberger Bezirkszeitung" (heute "Woche Hartberg") und im Hartberger Einkaufsstadt-Verein um die Entwicklung der Innenstadt engagiert. Außerdem war Klingenstein über viele Jahre Vorstand der "Ring Schuh Einkaufsvereinigung", der zu seiner Zeit rund 240 eigenständige Schuh-Einzelhandelsbetriebe in Österreich angehörten. Für seine großen Verdienste wurde ihm von der Wirtschaftskammer der Titel "Kommerzialrat" verliehen.

Das Begräbnis beginnt am 14. Juni um 13.30 Uhr mit einem Gebet in der Kirche Maria Lebing in Hartberg. Die Beisetzung erfolgt im Familiengrab im Stadtfriedhof.

