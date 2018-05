Facebook

Nina Stern und Franky Wild in ihrem neuen "wildstar"-Studio © Perfect Promotion

Das neue "wildstar"-Studio von Sängerin und Musikmanagerin Nina Stern und dem "Austria4You"-Bandleader Franky Wild steht ambitionierten Hobbymusikern genauso offen als auch für radiotaugliche und professionelle Produktionen.

Mit der Eröffnung von "wildstar" gingen für Nina Stern gleich zwei Wünsche auf einmal in Erfüllung: Der Traum vom eigenen kleinen Holzhäuschen im Grünen, so wie das eigene Tonstudio. Die Umsetzung war laut Stern aber nur in Zusammenarbeit mit einem kongenialen Partner möglich, welchen sie mit Geschäftspartner Franky Wild gefunden hat.

"Ein Haus zu kaufen und ein Studio einzurichten ist lediglich die halbe Miete. Ohne einen zuverlässigen und vertrauenswürden Partner an der Seite, der gekonnt mit all der Technik umgehen kann und diesbezüglich das Wissen und Können hat, wäre dieser Traum nicht realisierbar gewesen", sagt Nina Stern.

Franky Wild, für den sich mit "wildstar" ebenfalls ein Kindheitstraum erfüllt hat ist von den Räumlichkeiten ebenso angetan und begeistert: "Dieses Holzhaus bietet nicht nur ein ganz besonderes Ambiente mit speziellem Flair, sondern bietet zum einen auch Schallschutz und lässt die Stimmen ganz anders wirken und zur Geltung kommen. Wir produzieren sozusagen da, wo andere Urlaub machen, dies wissen auch unsere Kunden und Geschäftspartner zu schätzen."

