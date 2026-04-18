Bevor geschlemmt wird, wird einmal gehämmert und gebohrt. Denn es gibt allerhand Neuheiten rund um den Stubenbergsee. Wie berichtet, machte sich die Gemeinde im Herbst 2025 auf die Suche nach neuen Pächtern für das „Hartl am See“ sowie für den „Grandma‘s Hipster Kiosk 99“. Mit ihren Konzepten überzeugen konnten Anton und Michael Hofer aus Stubenberg sowie Ines und Andreas Holzerbauer, die bereits in Floing das Gasthaus Berggenuss sowie das Café Aroma in Anger führen.

Vom „Hartl am See“ zum „Tante Marta‘s Kiosk“

Im Strandbad startet ab 1. Mai der „Tante Marta‘s“-Kiosk der Brüder Anton und Michael Hofer. „Es gibt echte neapolitanische Pizza“, erklärt Anton Hofer in dem Kiosk, der in einem komplett neuen Design öffnen und – wie schon bei den Vorgängern – sportliche Saisonartikel im Angebot haben wird. Weiters soll es für die Gäste Pasta-Variationen, Salate sowie Burger geben. „Wir werden aber auch lässige Sommergetränke anbieten.“ Im Sommer wird man je nach Wetter von 8 bis 22 Uhr geöffnet haben. Die Nebensaison will man mithilfe von Kaffee- und Snackautomaten abdecken.

Vom „Grandma‘s Hipster Kiosk 99“ zum „Soul am See“

Nur wenige Meter weiter am Westufer des Sees gibt es bereits die nächste Kiosk-Neuübernahme. Am 29. April starten hier Ines und Andreas Holzerbauer mit dem „Soul am See“ durch. Mit großer Frühstückskarte und „Soul-Food“. Neben Erdäpfelwurst in diversen Variationen wollen die erfahrenen Gastronomen, die bereits das Berggenuss in Floing sowie das Café Aroma in Anger führen, auch Bowls, Street-Food, Hot-Dogs und Burger auftischen. Auch Desserts und Gotthardt-Eis wird es geben. Ab Juni will man täglich ab 7.30 Uhr öffnen.

Nun hat Kirchenwirt auch einen Wirt

Weiter geht es mit den Gastro-News auf dem Stubenberger Hauptplatz. Hier feiert man am 1. Mai ab 16 Uhr den neuen „Kirchenwirt“ Wolfgang Meichenitsch aus Kirchberg an der Raab. Meichenitsch, der unter anderem schon im Vulkanlandhotel Legenstein in Bairisch Kölldorf oder im Schlosskeller Seggauberg aufgekocht hat, wird donnerstags bis samstags von 16 bis 23 Uhr (Küche bis 21 Uhr) Speisen unter dem Leitsatz „modernes Wirtshaus“ auftischen.

Kurzer Rückblick: Der „Kirchenwirt“, der 2024 nach vier Jahren Leerstand zum Hotel umgebaut wurde, begab sich unter anderem per Plakat-Kampagne auf Wirt-Suche. Nachdem sich auch so niemand fand, wich man auf Veranstaltungen aus, die einmal im Monat über die Bühne gingen.

Lotto, Jause, Eis

Christoph Eichtinger, Betreiber der benachbarten „Kaffeestub‘n“ hat unterdessen sein Angebot angepasst. Wie berichtet, hat mit der „Dorfgreisslerei“ erst vor wenigen Tagen der einzige Nahversorger im Ortszentrum geschlossen. Daher gibt es in dem Café von nun an auch Jause und süße Kleinigkeiten für die Schüler. Unter anderem auch Eis von Charly Temmel.

Ebenfalls neu: ab 21. April 2026 wird das Angebot auch um eine Lotto-Toto-Annahmestelle erweitert – jedoch wird es kein Tipp3 geben. Auch eine Tabakverkaufsstelle steht im Raum. „Natürlich fallen uns jetzt einige Gäste weg, die früher nach dem Einkaufen bei der Dorfgreisslerei schnell vorbei gekommen sind. Mit diesen Zusatzdingen versuchen wir das alles etwas abzufedern“, so Eichtinger, der das Lokal seit dem überraschenden Ausstieg der Familie Felber im Oktober 2023 führt.