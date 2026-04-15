Kein Traumtänzer, sondern jemand, der Ideen mit Tatkraft umsetzt – so begrüßte Franz Brugner von der Kleinen Zeitung den Gast des Abends: Andreas Ambros-Lechner. Bei der Buchpräsentation im Regionalbüro in Hartberg stellte der Mitbegründer der NEOS, Bildungsexperte und nun selbstständiger Coach sein Werk „Wirken“ vor.

Darin beschreibt Lechner in 80 Punkten, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann. „Es geht um uns als Bürger, und was wir bewirken können, also wo man ansetzen kann“, erklärt Ambros-Lechner. Grundlage dafür ist sein eigener Lebensweg und die Erfahrungen, die er sammelte.

Eine Anleitung für soziales Engagement

Kurz führt er die drei Teile seines Buches aus, erzählt von prägenden Erfahrungen, etwa der Scheidung seiner Eltern oder dem gescheiterten Traum vom Profi-Tennisspieler. Auch verbindet er diese Erlebnisse mit seiner Sicht auf politische Ereignisse und hebt dabei die unterschiedliche Bedeutung von Eigen-und Systemverantwortung hervor.

„Glaub an dich, glaub an andere“, ist ein Kapitel im Buch und auch eines von Lechners liebsten Zitaten © KLZ / Moritz Weinstock

„Ich war immer ein Fan von Veränderungen. Aus meiner Sicht wollte ich etwas besser machen, aber ich habe schnell gemerkt, nicht jeder will Veränderungen“, führt Ambros-Lechner aus. Wie man mit solchen Widerständen umgeht, und dass ein Tunnelblick auch etwas Gutes sein kann, erklärt der Autor ebenfalls.

Zahlreiche Bekannte von Ambros-Lechner sowie Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung lauschen dabei gespannt den Ausführungen. Bei der abschließenden Fragerunde nutzen die Gäste die Chance, um mit Ambros-Lechner persönlich ins Gespräch zu kommen oder einen signierten Lebensratgeber mit nach Hause zu nehmen.

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