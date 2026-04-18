Bierkistenschießen – „Gleich wie Eisstockschießen, nur mit Bierkisten“, erklärt Manuel Grasser, Obmann vom Kulturverein Pöllauberg (KVP) das Event, das nächstes Wochenende in der Naturparkarena stattfinden wird. Derzeit dafür angemeldet sind rund 100 Teilnehmer, der Rest musste leider auf die Warteliste, denn die Werbung, die der Verein für die Veranstaltung machte, war fast zu gut: Ihr Ankündigungs-Video ging in den sozialen Medien viral.

„Mit zwei Reels haben wir mehr als 100.000 Leute erreicht“, erzählt Grasser. Im Video zu sehen ist ein Läufer mit einer Bierkiste auf der Schulter, danach der jubelnde Verein im Innenraum eines Fahrzeugs. „Die Leute haben uns beim Drehen komisch angeschaut und den Kopf geschüttelt, weil wir schon mehrere Versuche gebraucht haben“, schmunzelt der 26-Jährige.

Auszeichnung für die schönste Bierkiste

Aber der Aufwand hat sich gelohnt: 24 Mannschaften haben sich zum Bierkistenschießen angemeldet. „Wir überlegen, ob wir noch um vier aufstocken, aber mehr geht dann wirklich nicht“, so Grasser. Bereits jetzt ist das Event etwas größer geworden als geplant. 30 Mitarbeiter hat der Kulturverein nun angeheuert, um das Rahmenprogramm, wie die Aftershow-Party mit DJ oder das Festzelt mit Bars, zu betreuen.

Mit leeren Bierkisten wird versucht, möglichst nahe an die „Daube“ zu schießen. „In einem Jahr gibt es das sicher woanders auch“, meint Grasser © Kulturverein Pöllauberg

Gespielt wird am Samstag, dem 25. April, ab 13 Uhr, auf drei Spielfeldern gleichzeitig. Die Regeln und Punktevergabe ist gleich wie beim Stockschießen. „Und jeder muss seine Bierkisten selbst gestalten. Für die schönste Bierkiste gibt es dann auch eine Ehrung“, erklärt Grasser. Wichtig dabei nur zu beachten: Jede Kiste muss gleich schwer sein.

Brauchtum in Pöllauberg

Aber wie ist es nun überhaupt zum Bierkistenschießen gekommen? „Wir wollten ein Turnier machen, das für jeden passt“, erklärt Grasser. Zuerst habe man an normales Stockschießen gedacht, aber man wollte keine Profispieler anlocken. Nun ist daraus das Bierkisten schießen geworden, denn: „Das kann jeder. Jung und Alt, Mann und Frau.“

Das Ziel dabei sei Spaß zu haben und nebenbei etwas zu bewirken im Ort – ein Ziel, das die zehn Mitglieder des Kulturvereins nun seit sieben Jahren verfolgen. Maibaum aufstellen und umschneiden, Nikolausbesuche oder aber auch die „Pudelmuatta“ sind Brauchtümer, welche die Jungs betreiben. „Wir sind froh, dass wir da die Gemeinde hinter uns haben“, so Grasser. „Und der Bevölkerung taugt es, wenn was los ist.“

Eindrücke vom Bierkisten schießen aus dem Vorjahr: