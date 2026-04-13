Am Montag gegen 9 Uhr morgens ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L406 Schloffereckstraße auf Höhe Winzendorf bei der Abzweigung Teichhaus Weg. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten im Kreuzungsbereich drei Fahrzeuge – zwei davon frontal. Ein Auto kam auf der Straße zum Stehen, die beiden weiteren wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Zwei der drei Lenker wurden dabei teilweise schwer verletzt.

Umgehend wurden die Verletzten vom Feuerwehrarzt, dem Roten Kreuz und dem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert. Währenddessen sicherte die Freiwillige Feuerwehr Pöllau die Unfallstelle ab und barg die Unfallfahrzeuge. Die Straße musste für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden.

Video: Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall