Im Dezember betrat ein 46-jähriger Ungar eine Supermarktfiliale in Güssing. Mit einer Pistole bedrohte er eine Kassiererin und forderte die Herausgabe des Geldes in der Kassa. Dabei konnte er einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich stehlen und flüchtete anschließend. Sofort wurde die Alarmfahndung aufgenommen, blieb jedoch erfolglos. Allerdings konnten bei den Ermittlungen Spuren des Täters gesichert werden, die später zur Festnahme führten.

Zweiter Überfall in Ungarn

Anhand der Spuren konnte nämlich ein Zusammenhang mit einem weiteren Überfall auf einen Supermarkt mit ähnlichem Vorgehen in Körmend (Ungarn) hergestellt werden. Der 46-jähriger Ungar konnte als mutmaßlicher Täter festgestellt werden durch die Zusammenarbeit der Kriminalpolizei des Komitats Vas in Szombathely und dem Landeskriminalamt Burgenland, Außenstelle Oberwart.

Der Mann wurde von der Polizei des Komitats Vas festgenommen. Im Zuge der Vernehmung gestand dieser die Raubüberfälle auf die Supermarktfilialen in Güssing und Körmend verübt zu haben. Der Ungar befindet sich nun in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Szombathely.