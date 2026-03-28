Am Samstagnachmittag heulten in Stubenberg die Sirenen, als die Einsatzkräfte zu einer Explosion in einem Keller alarmiert wurden. Weil zunächst von mehreren verletzten Personen ausgegangen wurde, rückten die Feuerwehren Stubenberg und Obertiefenbach mit sieben Fahrzeugen sowie 56 Feuerwehrleuten und das Rote Kreuz unter anderem mit dem Rettungshubschrauber C12 und einem Notarzt aus. Auch die Polizei stand im Einsatz.

Vor Ort wurde allerdings nur eine verletzte Person aufgefunden, die mit dem Hubschrauber nach Graz in das Uniklinikum geflogen wurde. Genaueres zu dem Unfall ist noch nicht bekannt, laut Polizei dürfte ein Kessel beim Schnapsbrennen explodiert sein. Die Ermittlungen laufen.