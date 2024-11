Aktuell und ganz kompakt wollen wir über die Region informieren: Wo öffnet ein Bauernmarkt seine Pforten? Bietet das Eltern-Kind-Zentrum einen neuen Kurs an oder hat es eine Straßensperre infolge eines Unfalles gegeben? Kurzum, was tut sich im Bezirk Hartberg Fürstenfeld.

29. November: In Fürstenfeld und Söchau fusionieren auch die ÖVP-Ortsgruppen

Beim außerordentlichen Parteitag der ÖVP in der Fürstenfelder Stadthalle war nach der beschlossenen Gemeinden-Fusion nun die Verschmelzung der ÖVP-Ortsgruppen Fürstenfeld und Söchau ein Thema. Dabei wurde Bürgermeister und ÖVP-Stadtparteiobmann Franz Jost einstimmig in seiner Funktion wiedergewählt. Dieser bedankte sich bei Söchauer Bürgermeister Josef Kapper für Abwicklung des Fusionierungsprozesses, welcher „offen, ehrlich und ohne böse Worte“ erfolgte. Kappa betonte, dass ihm ausschließlich das Wohl der Gemeinden wichtig ist.

Auch die Neu- und Nachbesetzungen in den jeweiligen Parteigremien wurden beschlossen. Als Ehrengäste nahmen am Parteitag unter anderem Landeshauptmann Christopher Drexler, die Landtagsabgeordneten Hubert Lang und Lukas Schnitzer sowie Landtagspräsident außer Dienst Franz Majcen teil. „Hier geht es um das nachhaltige Wohl der Stadt und ihrer Bewohner. Es macht Freude, mitanzusehen, wie intensiv, wie begeistert und konzentriert daran gearbeitet wird,“ heißt es seitens Drexler und Schnitzer.

29. November: Weihnachtszauber mit Stil und Atmosphäre beim Pöllauer Schlossadvent

Dank der Initiative von Maria und Lukas Ebner findet heuer ein Weihnachtsmarkt im Schloss Pöllau statt, der an den Adventwochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat. Hochwertiges Handwerk und regionale Produkte von rund 30 Ausstellern werden im prächtigen Refektorium als weihnachtliche Geschenkideen feilgeboten. Im festlich dekorierten Brunnenhof warten auf die Gäste kulinarische Gaumenfreuden. Groß und Klein bietet sich die Möglichkeit, ihre persönlichen Wünsche in Christbaumkugeln an einen strahlenden Weihnachtsbaum zu hängen. Im Schlosskeller kann man jeweils um 17 Uhr einer besinnlichen Lesung lauschen. Am 23. Dezember werden die im Brunnenhof aufgestellten Tannenbäume zum Verkauf angeboten, wobei der Erlös an die Sozialeinrichtung „Von Mama zu Mama“ gespendet wird.

Zur Eröffnung des Pöllauer Schlossadvents, dessen Segnung Pfarrer Deogratias Ntikazohera vornahm, gab es eine Lichterprozession für den Frieden in der Welt. Pöllauer Vizebürgermeister Patrick Mauerhofer wünschte den Organisatoren viel Erfolg für die gelungene Veranstaltung. (Franz Brugner)

Schlossadvent-Eröffnung mitHeidemarie Stalzer, Patrick Mauerhofer, Maria und Lukas Ebner, Pfarrer Deogratias Ntikazohera © Franz Brugner

27. November: „Junior Companys“ präsentierten Produktideen in der HLW Hartberg

Mehr als einen „Tag der offenen Tür“ hatte die HLW Hartberg vergangenen Freitag: Ebenfalls wurde das Startfest der „Junior Companys“ gefeiert, welche im Rahmen des Unterrichtsfaches Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement im dritten Jahrgang der HLW und im zweiten Jahrgang des Aufbaulehrgangs Bestandteil sind. Dabei bekommen Schüler und Schülerinnen erste Einblicke in das Unternehmerleben und entwickeln eigene Geschäftsideen für innovative Produkte.

Bei diesem Startfest präsentierten drei „Junior Companys“ ihre Ideen: „Vitawin“ bestehend aus Helena Hohengassner und Hannah Stögerer entwickelte vegetarische Superfoodballs, welche bereits bei der Firma Prolactal verspeist wurden, die „Pralerinas“ Clara Wilfinger und Emma Teichert zeigten, wie handgemacht Pralinen für jeden Anlass passend sind, und Viktoria Prenner und Bora Gjorga machten mit „Ornamenti“ Schmuck, der Teil der Persönlichkeit ist.

Zu Gast waren unter anderem Vertreter der Wirtschaftskammer Simone Pfeiffer und Christian Sommerbauer sowie Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch, Schulqualitätsmanager Horst Thaler, Junior Landesbetreuer Ewald Hötzel und Anton Schuller von der Wirtschaftsregion Hartberg.

Die jungen Geschäftsführerinnen von „Vitawin“, „Pralerinas“ und „Ornamenti“ sowie Ehrengäste und Direktorin Helga Schöller und Stellvertreter Johannes Meringer © kk

26. November: Orgelklänge in St. Anna am Masenberg

Mit einem Benefizkonzert als musikalisch-kulturgeschichtliche Stunde in der Kirche St. Anna wurde die Außensanierung dieser historisch bedeutsamen Kirche am Wallfahrerweg zwischen Hartberg und Pöllauberg gefeiert.

Dicht besetzt war der Kirchenraum beim Benefizkonzert mit Barbara Fink, Gesang, Josef Hofer, Orgel und Reinhold Glehr mit historischen Erläuterungen zur Kirche, der Erlös des Konzerts fließt der Innenrenovierung zu. Dank der finanziellen Förderung von Land, Pfarre Hartberg, Bundesdenkmalamt und Gemeinde Hartberg-Umgebung sowie der großzügigen Unterstützung von Diözese und weiteren Förderern konnte die Außensanierung dieser Mitte des 15. Jahrhunderts errichteten Kirche abgeschlossen werden. Die Kosten beliefen sich auf mehr als 260.000,- Euro. Mit Unterstützung des Vereines Sakralkunst Oststeiermark wurde die im Jahr 1771 von Caspar Mitterreither gebaute Orgel renoviert. Nun gilt es, Mängel im Inneren der Kirche wie den Wurmstich beim Flügelaltar zu beheben, Installationen bautech-nisch zu integrieren und den Altar wieder auf alten Glanz zu bringen, so Reinhold Glehr bei seinen historischen Erläuterungen. Der Erlös aus dem Benefizkonzert und ein geselliger Aus-klang war dazu der erste Schritt. (Johann Zugschwert)

Reinhold Glehr, Barbara Fink und Josef Hofer mit Organisatoren © Johann Zugschwert

26. November: Erleuchtend – das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf hat geöffnet

Mit Lichterglanz der ganz besonderen Art beeindruckt das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf ab nun wieder seine großen und kleinen Besucherinnen und Besucher. Europas größte Sammlung aufblasbarer Weihnachtsfiguren bis zu neun Metern feiert heuer 15. Geburtstag und hat täglich von 16.30 bis 20 Uhr geöffnet (außer 24. Dezember). An den „Specialdays“ kommen ganz besondere Besucher wie beispielsweise am 29. November die Figuren aus „Frozen“. Auch heuer gehen die Einnahmen an verschiedene Institutionen. Unter anderem: Rotes Kreuz, Tafel Österreich, Sterntalerhof oder auch Wir fürs Tier. Einblicke ins Weihnachtshaus finden Sie hier.

Am Samstag feierte man Eröffnung: Sabine Gollnhuber mit „Ehrengästen“ © Weihnachtshaus Bad Tatzmanndorf

26. November: Schlosskonzert Pöllau: Die Faszination des Tango

Voll besetzt war der Große Freskensaal im Schloss Pöllau beim letzten Abo-Konzert des Jahres mit dem Quartett „Mala Junta“, in der einzigartigen Besetzung Akkordeon, Klavier, Violine und Violonchello. Geleitet von Christian Bakanic begeisterte das Ensemble mit der ganzen musikalischen Vielfalt, vom traditionellen argentinischen Tango bis zum Tango Nuevo von Astor Piazzolla und Kompositionen von Bakanic. Temperamentvolle Leidenschaft des Tango Nuevo wechselte mit schwermütigen Passagen und Anklängen von Volksmusik. Es war ein schöner Abschluss der Pöllauer Schlosskonzerte 2024, für das Ensemble „Mala Junta“, gab es tosenden Beifall. Mit diesem musikalischen Ausklang wurde auch das Programm der Schlosskonzerte 2025 präsentiert, über das Jahr verteilt fünf Konzerte, beginnend mit den Neujahrskonzerten der Sinfonietta Pöllau am 11. Jänner um 19.30 Uhr und am 12. Jänner 2023 um 17 Uhr. (Johann Zugschwert)

Ensemble Mala Junta mit Ensembleleiter Christian Bakanic (1.v.r.) © Johann Zugschwert

25. November: Neue Küche für die Fachschule Vorau

Fachschule Vorau freut sich über neue Küche. Die Ehrengäste probierten sich als Hobbybäcker bei deren offiziellen Inbetriebnahme.

Bevor das rote Band anlässlich der feierlichen Eröffnung der neuen, hochmodernen Küche der im örtlichen Stift einquartierten Fachschule Vorau-St. Martin durchschnitten wurde, forderte Schulleiterin Karoline Kolb die Ehrengäste dazu auf, in der Backstube selbst Hand anzulegen. Es galt, eigenhändig ein Gebäckstück herzustellen. Unter fachkundiger Anleitung von Michaela Lang wurde der Teig ausgerollt und in die richtige Form gebracht, bevor das gute Stück ins Backrohr wanderte. Landtagsabgeordneter Hubert Lang, Kammerobmann Herbert Lebitsch, Gemeindekassier Christoph Geier, Architekt Anton Handler, Stiftsverwalter Christoph Geier und Propst Bernhard Mayrhofer, der auch die Segnung der neuen Küche vornahm, fanden sichtlich Gefallen an dieser für sie unorthodoxen Tätigkeit. Es war unisono eine gelungene Talentprobe. Die abschließende Jause mundete allen umso besser. (Franz Brugner)

Anton Handler, Karoline Kolb, Hubert Lang, Herbert Lebitsch, Bernhard Mayrhofer und Hannes Müller © Franz Brugner

25. November: Bäuerinnen bei der Aktion „Steirer helfen Steirern“ in Hartberg

Auch heuer beteiligen sich die Bäuerinnen des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld gemeinsam mit der Kleinen Zeitung an der Aktion „Steirer helfen Steirern“ und haben am Sonntag von 9 Uhr bis 11 Uhr am Pfarrplatz in Hartberg die selbst gebackenen Kekse verkauft. Stolz erzählt Bezirksbäuerin Michaela Mauerhofer, dass sie für diesen Verkaufstag 600 Packerl mit je 250 Gramm vorbereitet haben. Die nächsten Verkaufstermine gibt es am Samstag, 30. November um 10 Uhr beim Weihnachtsmarkt in Fürstenfeld und in Pöllau nach der Adventkranzsegnung um 19 Uhr. (Johann Zugschwert)

Bezirksbäuerin Michaela Mauerhofer (1. v.l.) mit ihrem Team © Johann Zugschwert

25. November: „Tag der offenen Tür“ in Sozialpsychiatrischer Tagesstruktur kreaktiv in Vorau

Beim „Tag der offenen Tür“ in der Sozialpsychiatrischen Tagesstruktur kreaktiv Vorau konnte deren Leiterin Ulrike Feichtinger viele Interessierte begrüßen. In der sozialen Einrichtung wird die maximale Kapazität von 15 Klienten und Klientinnen voll ausgeschöpft. Feichtinger wird bei ihrer Arbeit von fünf Mitarbeiterinnen und einem Zivildiener tatkräftig unterstützt. Man hält bereits Ausschau nach einem neuen Zivildiener ab Mai 2025. Besonderen Anklang bei den Gästen fand die Verkaufsausstellung mit diversen handgefertigten Keramiken und anderen formschönen Produkten. (Franz Brugner)

Ein „kreaktives“ Vorauer Team: Ulrike Feichtinger (2. von re.) samt Kolleginnen © Franz Brugner

22. November: Hartberger Kunstschaffende zeigen sich von ihrer kreativsten Seite

In der Hartberger Innenstadt eröffnete die Stadtgemeinde Hartberg in der Wienerstrasse 16 den neuen Künstlertreffpunkt „City Kreativstudio“ mit einer Ausstellung der Kreativgruppe „Frauenpower“. Dazu konnte Bürgermeister Marcus Martschitsch mit den Künstlerinnen zahlreiche kunstinteressierte Besucherinnen und Besucher begrüßen und bezeichnete das Präsentieren der regionalen Kunst im Kreativstudio als Belebung für die Innenstadt.

Im Jahr 2012 schlossen sich Rosemarie Pichler, Helga Buchebner, Gerlinde Peklar, Djina Kroath und Traude Payer als Malgruppe zusammen, sie präsentieren seither in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen die breite Palette ihres künstlerischen Schaffens. Auf individuelle Art bieten die autodidakten Künstlerinnen mit Kreativität und unterschiedlichen Maltechniken ein Spiegelbild ihrer künstlerischen Fantasie. Der Bogen der Ausstellung reicht von Aquarellen, Acryl- und Ölgemälden bis zu Tintografie und Zeichnungen. Die Ausstellung ist bis Ende Jänner, jeweils Freitag und Samstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. (Johann Zugschwert)

Hartberger Künstlerinnen zeigen ihr künstlerisches Schaffen © Zugschwert

22. November: Nach Hochwasser: Rotary Club Oberwart-Hartberg spendet an die regionalen Feuerwehren

Im Juni diesen Jahres hat ein schlimmes Hochwasser im Südburgenland und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld enormen Schaden angerichtet. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren der betroffenen Bezirke, aber auch aus den benachbarten Bundesländern wäre diese Situation nicht zu meistern gewesen. Als kleines Dankeschön hat der Rotary Club Oberwart-Hartberg eine Spendenaktion innerhalb und außerhalb des Clubs gestartet und freut sich nun den Bezirksfeuerwehrkommanden Oberwart und Hartberg Fürstenfeld je 3000 Euro für den Ersatz benötigter Ausrüstung zur Verfügung stellen zu können.

Sylvia Kaschnitz übergab die Spende © kk

21. November: In Fürstenfeld trafen 70 Schüler auf regionale Technikunternehmen

Annas Garage – weil viele erfolgreiche Unternehmen und Musiker in Garagen starteten – hat die Zielsetzung talentierte Nachwuchskräfte und potenzielle Arbeitgeber zusammenzuführen, und das auf eine besondere Art: Unternehmen stellen Fragen, die Jugendliche beantworten im Rahmen von innovativen Projekten, die unter anderem den Bau von Prototypen umfassen.

So kamen in der Fürstenfelder Stadthalle gestern drei Unternehmen und fünf Schulen zusammen. Grübler Automation wollte wissen, wie man Automatisierung am einfachsten erklären kann, die Knapp AG suchte Antworten auf die Frage, wie man Gesundheit und Fitness mit der Arbeitswelt verbinden kann, und Nidec wollte herausfinden, wie deren Besonderheit am besten bei jungen Leuten aufgezeigt werden kann. Die Aufgabenstellungen bearbeiteten Teams der MS Fürstenfeld, MS Ilz, HTL Fürstenfeld, BRG Fürstenfeld und BHAK Fürstenfeld.

Die Impulsregion Fürstenfeld, Regionalentwicklung Oststeiermark sowie die Wirtschaftskammer (WKO) unterstützten die Veranstaltung. „Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gibt es konstant mehr Stellen als Interessierte. Fachkräfte werden in allen Branchen gesucht“, sagte Simone Pfeiffer, Regionalstellenleiterin der WKO. Veranstalter und Unternehmen sind sich einig, dass solche Formate, wie Annas Garage bietet, dabei helfen, diese Lücke zu schließen.

21. November: Neudau verleiht Victor-Adler-Plakette an Renate Werschnak

Ehre, wem Ehre gebührt: Renate Werschnak wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement in der SPÖ-Neudau bei den SPÖ-Frauen der Orts- und Bezirksebene und den Kinderfreunden mit der Victor-Adler-Plakette die höchste Auszeichnung, welche die österreichische Sozialdemokratie zu vergeben hat, geehrt. In der SPÖ-Ortsorganisation Neudau sind es nur relativ wenige engagierte Funktionärinnen und Funktionäre immer gewesen, die die strengen Kriterien für diese Höchstauszeichnung erfüllt haben“, so SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Dolesch bei der Übergabe an die sichtlich gerührte Geehrte. Um die Victor-Adler-Plakette auf Antrag der jeweiligen Orts- und Regionalorganisation zu erhalten, muss man ein Alter von zumindest 60 Jahren erreicht haben, mindestens 40 Jahre Parteimitglied sein und mindestens 20 Jahre in Schlüsselfunktionen in der SPÖ und/oder ihren befreundeten beziehungsweise Vorfeld- und Teilorganisationen tätig gewesen sein.

Bürgermeister Dolesch mit Renate Werschnak © Gemeinde

21. November: Ab Jänner 2025: LKH Oststeiermark wird an Fernwärmenetz angeschlossen

Das Landeskrankenhaus Oststeiermark, Standort Fürstenfeld, erreicht einen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit: Der Anschluss an das Fernwärmenetz der Stadtgemeinde Fürstenfeld und der Stadtwerke Fürstenfeld befindet sich in der finalen Phase und soll im Jänner 2025 in Betrieb genommen werden. Bislang wurde das Krankenhaus mit Gas beheizt – ein Energieträger, der angesichts der aktuellen Preisentwicklung und Umweltbelastung zunehmend kritisch gesehen wird.

Peter Braun, Betriebsdirektor des Verbunds LKH Oststeiermark, zeigt sich besonders stolz auf die Zusammenarbeit mit einem regionalen Partner im Energiesektor: „Dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere Unternehmensstrategie – einen aktiven Beitrag für eine bessere Welt zu leisten – weiter voranzutreiben. Nachhaltigkeit hat für uns seit Jahren oberste Priorität, wie zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte belegen.“ Mit dem Umstieg auf Fernwärme setzt das LKH Oststeiermark am Standort Fürstenfeld auf grüne Energie und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Die umweltfreundlichere Alternative reduziert den CO₂-Ausstoß erheblich und sorgt gleichzeitig für eine sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung.