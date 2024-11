Wenn man die Einfahrt zu dem wunderschönen Weihnachtshaus hinauffährt, sieht man direkt eine mächtige Krippe aus Holz. Es ist ein zwei Meter groß gebautes Häuschen. Die Figuren sind ebenfalls groß. Sie – in braun und weiß bemalt – stehen starr in dem kleinen Gebäude und blicken in die Ferne. An der Spitze des Daches ist eine Lichterkette mit sechs Sternen – ein handgefertigtes Meisterwerk. „Das hat mein Vater selbst gebaut“, deutet Tanja Neuwirt auf das kleine Gebäude.