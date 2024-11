Fürstenfeld geht neue Wege in der Energiewirtschaft und strebt ein Maximum an Energie-Eigenproduktion an: Am Energieweg ist Österreichs größtes Holzvergaser-Werk in Betrieb gegangen und Österreichs größte Batteriespeicheranlage wurde in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet. Am vergangenen Samstagmittag fand der Festakt mit Eröffnung und „Tag der offenen Tür“ statt. Unter den vielen Besucherinnen und Besuchern tummelten sich auch hochrangige Gäste wie Landeshauptmann Christopher Drexler, Nationalratsabgeordneter Christian Schandor, die beiden Abgeordneten Lukas Schnitzer und Hubert Lang, sowie Landtagspräsident a.D. Franz Majcen und WKO-Regionalstellenobmann Christian Sommerbauer.