Größte Holzvergaseranlage Österreichs in Betrieb genommen: Wohin mit dem Wärmeüberschuss?

Mit dem Bau des größten Holzvergaser-Werks des Landes will Fürstenfeld einen großen Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit machen. Seit wenigen Tagen ist die Anlage in Betrieb. Doch was geschieht mit der überschüssigen Wärme - beispielsweise im Sommer? Erste Ideen wurden präsentiert.