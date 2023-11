Ein halbes Jahr nach dem Spatenstich im Juni 2023 soll das größte Holzvergaserwerk Österreichs eröffnet werden. Am Energieweg in Fürstenfeld laufen die Arbeiten auf Hochtouren, um den Eröffnungstermin am 20. Dezember einzuhalten. „Der Bau ist bereits sehr fortgeschritten und wir werden bereits ein Viertel der Anlage noch dieses Jahr eröffnen können“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführer Franz Friedl über den Fortschritt. Endgültig fertiggestellt wird das Holzvergaserwerk im März 2024 sein, mit allen 12 Holzvergasern.