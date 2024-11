Was passiert, wenn das Schloss in Pöllau brennt? Dieser Frage will die Freiwillige Feuerwehr Pöllau in ihrem alljährlichen Livestream am Sonntag, dem 10. November auf den Grund gehen. Mit Blaulicht und Sirene werden die Kameradinnen und Kameraden einen spektakulären Brandeinsatz nachstellen und live streamen. „Es ist sicher ein spannender Einsatz, gerade weil das Schloss schon etwas Besonderes ist“, weiß Tobias Fuchs von der FF Pöllau, der die Idee zur Livesendung damals geboren hatte.