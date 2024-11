Seit 35 Jahren ist Patriz Rechberger in der Gemeindepolitik tätig, nun hat er sich entschlossen, sein Amt als Bürgermeister von Vorau zurückzulegen. „Man muss Prioritäten setzen und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu gehen“, meint der Noch-Ortschef. Er war 15 Jahre Bürgermeister von Schachen, fünf Jahre Vizebürgermeister von Vorau, und zuletzt seit 2020 Bürgermeister der Marktgemeinde. Bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 7. November wird seine Karriere in der Kommunalpolitik enden.