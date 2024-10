Der ehemalige Bürgermeister von Grafendorf bei Hartberg, Johann Pux, ist am vergangenen Freitag im 92. Lebensjahr verstorben. Pux war 13 Jahre lang, von 1985 bis 1998, ÖVP-Bürgermeister der Marktgemeinde. In seine Zeit fallen unter anderem zahlreiche Initiativen für den Wohnungsbau, der Um- und Ausbau der Sport- und Freizeitanlagen, und das Dorfentwicklungskonzept. Unter seiner Führung wurden auch der Ausbau der Ortswasserleitung und der Kanalisation verwirklicht. Der „Drei-Schlösser-Wanderweg“, der die Schlösser Kirchberg am Walde, Reitenau und Aichberg verbindet, geht ebenfalls auf seine Initiative zurück.