Heute kurz nach neun Uhr vormittags wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg am See zu einem Einsatz in der Tierwelt Herberstein gerufen: Die 16-jährige Nasenbärin Shania war bereits gestern auf einen Baum geklettert, von dem sie selbstständig nicht mehr herunterkam. Zwölf Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus, um die Nasenbärin in einem zweieinhalbstündigen Einsatz von rund 20 Meter Höhe zu retten. Das Tier konnte unverletzt vom Baum geholt werden und ruht sich jetzt wohlbehalten im „Südamerikahaus“ aus.